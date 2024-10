Verschoben auf 17. Oktober: Bahnwahn Auftakte Bahnaffin VII - die siebente ... !

Besser mit Verspätung, als gar nicht...

Hey, sehr geehrte Beschallungsfälle! Eure On-Air-Zugcheffs Nick und Dave gehen am 17. Oktober 2024 mit Volldampf auf die Strecke und sie haben den gewohnten bahnmäßig zugfahrkonformen Sound für euch, der die halbe Stunde Verspätung in der Regionalbahn mehr als angenehm machen wird, für Abgefahrene, Angekommene, wie auch für zu Hause Gebliebene!

In den siebten Auftakten Bahnwahn Bahnaffin - diese produzieren wir seit 2018 einmal in jedem Jahr - gibt es ein Wiederhören mit James Brown, The Kinks und Wanda Jackson, sowie moderne Sounds mit Bahnbezug und diese tatsächlich nicht nur konzernkritisch.

Auftakte kann auch eure Show sein! Macht den Radio-Einführungsworkshop am 12. und 13. Oktober 2024 bei Radio Dreyeckland. Zeitgeschichtliches, Aktuelles, Aktionistisches und Süffisantes, inform von Beiträgen, aber auch Musik sind die prädestinierten Inhalte für die Auftakte. Somit eine ganze Menge!