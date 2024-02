Victoria Woodworth ist eine US-Amerikanische Singer Songwriterin aus Nashville, die seit vielen Jahrzehnten aus Leidenschaft Musik macht. Natürlich sehr Nashville-like, also für unsere Ohren sehr "countryesk". Doch dem Machismo in ihrer Branche hält sie ihre Standhaftigkeit und Integrität entgegen und huldigt auch Kolleginnen wie Taylor Swift, die sehr viel für Frauen in der Männerdomäne "Americana" getan haben. Also Respekt statt Neid. Victoria ist zwar etwas weniger kommerziell erfolgreich als Swift, aber nicht zuletzt aufgrund ihres Alters und ihrer Erfahrung liegt in ihrer Musik mehr Soul....

Ihre alte Freiburger Weggefährtin Ingrid und Mumag-Redakteurin Eva trafen sie online zum Gespräch.