"Viel Spaß beim Zensur-Umgehen"

sagt smtw, mein Interviewpartner vom CCC (Chaos Coputer Club) Freiburgzum Schluß des Interviews.

Und darum gehts:

Nicht nur im Iran, auch in anderen diktatorischen Ländern wird politischer Widerstand mehr und mehr mit Zensurmaßnahmen im Internet bekämpft.

Im Iran momentan im Zusammenhang mit den feministischen Aufständen , besonders massiv und ausgefeilt. Mobilfunknetze sind runtergefahren, Instagram, WhatsApp blockiert, YouToube, Twitter, Facebook abgeschaltet.

Das macht eigene Organisierung, Unterstützung von Außen, Weitergabe von Inhalten und Informationen, Kontakte halten, sehr schwer. Jetzt gibt es in Chats und Bloggs aktuell Aufrufe, sich zu solidarisieren und diese Internetzensur zu überwinden. Mit Snowflake! Aber was ist das, wie funktioniert das, was heißt das?

s.g.