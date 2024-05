Vierer Rechtskoalition steht.Aber ohne Ministerpräsident?

Sechs Monate nach der Wahl vermeldete die vierer Koalition um den PVV Boss Geert Wilders Erfolg: Die Koalition steht.

Dann kam das PfingstWochenende und die Koalition hatte wieder keinen Ministerpräsidenten im Angebot.

Was steht im 26 seitigen Koalitionsvertrag zur politschen DNA dieses Rechtsbündnis von PVV, VVD , NSC und Bauernpartei? Wie wollen sie in der EU agieren?

Fragen an Tobias , der den Clou des fehlenden MP ganz zum Schluß aufbereitete