Volle Bahn für ungehemmte (Immobilien-)Plusmacherei

Unter den Fachleuten wie die des BaUStA trauten sich die speziellen Freiheitsfreunde der "Offenheit" für die fossillen Vergangenheiten nicht.

In der Sitzung des Gemeinderat am 16. Mai 23 stimmten sie auch für eine "Parksatzung", die in ihren masslosen Instrumentenverboten selbst auf Anwohnende vezichten will. Das nur zum Thema Verbotspartei, die Mensch auch auch schon beim Vollzugsdienst von diesen Freiheitsfreunden erleben durfte. Genauso wie auch bei den Co-Piloten von den Grünen - dieser selbsternannten strategischen Mehrheitsbeschaffern.

Die achso "freien" Demokraten zeigen aber wo ihr primäres Interesse liegt.

Stadrat Glück sorgte sich mit einer voll an unterdrückter Wut gespickten Rede um jene Erbengeneration, die Ihre Grundstücke weder am Lorrettoberg noch in der Unterwiehre den "Investoren" völlig hemmungslos - z.B. durch Bebauungspläne - zwecks Nachverdichtung der großen Plusmacherei für den eigenen Lifestyle anheim geben dürfen. 4:16

Wie erbärmlich dieser Egozentrismus bei aller Beredsamkeit doch daher kommt!

Es scheint angesichts der schwärender Wunden dieser Sorte Freiheitshelden auch nicht erwartbar, daß sie selbst angesichts nüchterner Erwiderungen des Baubürgermeisters, bei der Verbreitung ihrer fakenews auf dem Stimmen-Wahlmarkt 2024 zu kurz kommender reicher Erben ihr Heil suchen werden. 0:29

Es wird spannend werden, zu beobachten, wie sich die übertrumpfend wollende Konkurrenz der fakenews Produzenten aus dem konservativ-reaktionär-faschistoiden Lager in dem Europa-/Kommunalwahlen entwickelz.

Das Popcorn der Zuschauer Demokratie dürfte aber wohl äußerst schlammig schmecken!

(kmm)