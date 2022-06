Hinter Vomit Heat verbirgt sich der Kölner Musikers Nils Herzogenrath, dessen zweites Album „Second Skin“ am 06. Mai herauskam. Klang und Struktur dieses zehnteiligen Werks zeigen sich abstrakt betrachtet in einer überaus dichten Oberfläche, in dynamischen Rhythmen, in treibenden Bassläufen, flächigen Gitarren und Synthesizern, verbunden mit einer selbstsicheren und facettenreichen Stimme. Sie lassen eine Dichte erklingen, die Vomit Heat aus den zahllosen übereinanderliegenden Soundebenen erschaffen hat, die er in den letzten sechs Jahren aufnahm und immer wieder verwarf, bis er schließlich zu jener zweiten Haut gefunden hatte, die hier nun vorliegt. Am 19. Mai spielte er in der Kaserne in Basel. RDL traf ihn dort zum Gespräch.