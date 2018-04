Von wegen privilegierte EisenbahnerInnen in Frankreich

"Saustall" - "zornige Bahnkunden" tönt es aus vielen französischen Medien und das Wort "Privilegien" dürfte im Zusammenhang mit dem großen Streik der Eisenbahnen in Frankreich auch eine der am häufigsten benutzten Vokabeln in Deutschland sein. Unser Frankreichkorrespondent Bernard Schmid sieht es doch ein wenig anders. Klar haben die Angestellten der Bahn auch Vorteile, dafür aber auch ziemlich niedrige Löhne, etwa ein Drittel weniger als im privaten Sektor. Auch vermutet er wie die Gewerkschaft, dass die Regierung eine Salamitaktik verfolgt. Erst eine Umwandlung in eine Aktiengesellschaft mit dem Staat als Aktionär, dann weitere Schritte, wie die Stilllegung von 9 000 km Schienennetz.