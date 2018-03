Frankreich: Größter Bahnstreik seit Jahren

Nur ca. 40% der TGVs fuhren: Am 22. März streikten die Bahnbeschäftigten in Frankreich. Sie protestierten gegen angekündigte Einsparungen der Regierung Macron: Diese würden die Situation des Personals verschlechtern, aber wohl auch die Versorgung der Bevölkerung mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Streiks sollen im April in mehreren Etappen fortgesetzt werden. Wir haben am Abend des Streiktags mit unserem Korrespondenten Bernard Schmid in Paris gesprochen und zuerst gefragt, wie groß die Beteiligung war.