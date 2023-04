„Abschied vom Antimilitarismus? Die Linke in den Wirren des Ukraine-Kriegs“ so der Titel einer Veranstaltung am 10. März in der KTS. Die rätekommunistische Gruppe La Banda Vaga hatte die Freundinnen und Freunden der klassenlosen Gesellschaft aus Berlin zum Vortrag eingeladen. Bei uns könnt ihr den Vortrag nachhören...

Bei uns lief im Vorfeld der Veranstaltung auch ein Interview mit dem Referenten. Dies könnt ihr hier nachhören, wie auch eine Kommentierung von RDL Redakteur Michael dazu...