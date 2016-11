Vorwürfe gegen Selahattin Demirtas

Am Freitag wurde der Co-Vorsitzende der prokurdischen Partei der Demokratie der Völker, Selahattin Demirtas inhaftiert. Was der Anwalt mit der spitzen Zunge, der im Parlament in Ankara ein- und ausging nach Meinung der Anklagebhörde alles gemacht haben soll dokumentieren wir hier (Quelle: CNNTurk):

Gründung einer Organisation, um Straftaten zu begehen - Mitgliedschaft in einer Terrororganisation - Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation - Begehung von Straftaten im Namen einer Organisation - Öffentliche Herabsetzung der Türkischen Republik und Propaganda für eine Terrororganisation - Öffentliche Herabsetzung der türkischen Nation, der Republik und der Großen Türkischen Nationalversammlung - Beleidigung des Präsidenten, öffentliche Herabsetzung des staatlichen Militärs und der Polizeiorganisation - Propaganda für die Terrororganisation PKK - Aufstachelung des Volkes zu Hass und Feindschaft - Beleidigung öffentlicher Angestellter wegen ihrer Aufgaben - Verstoß gegen die Wahlgesetze - Bewusste und gewollte Unterstützung einer Organisation - Verstoß gegen das Versammlungs- und Demonstrationsrecht - Öffentliche Anstiftung zur Beleidigung und dem Begehen von Straftaten - Aufstachelung zur Nichtbefolgung von Gesetzen - Anschwärzung von Verantwortlichen des Staates - Anstachelung zum Begehen von Straftaten und Ermutigung beim Begehen von Straftaten - Aktivitäten zur Zerstörung der Einheit und Ganzheit des Staates -

mehr nicht.