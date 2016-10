Wackelkurs der PSOE mit P.Sanchez Rücktritt beendet? Steigbügelhalter einer PP-Ciudanos-Regeirung?

Bewaffnete Konflikte waren im Januar 2016 Hauptfluchtursache für Geflüchtete, die in Deutschland einen Erstantrag auf Asyl stellten.

Auch wenn es in Deutschland per Gesetz untersagt ist, Rüstungsgüter in Länder zu liefern, 'die in bewaffnete Auseinandersetzungen verwickelt sind oder wo eine solche droht' - Waffen wandern...