Seit einigen Wochen gibt es Waldbrände in der Provinz Dersim im Osten der Türkei. Ausgebrochen sind diese Brände sowohl voriges, wie auch dieses Jahr so um die Mitte des Monats August. Jedoch war es weder Umweltaktivisti*nnen erlaubt, dort zu helfen, auch ließ das Eingreifen staatlicher Stellen zu wünschen übrig. Dazu waren wir mit Herrn Ali Haydar Ben, dem Vorsitzenden der Föderation der Dersimern Vereine via Telefon zum Interview verabredet.