Warum eine kommunale Filmförderung wichtig ist !

Rdl hatte Besuch von der Filmemacherin Sarah Moll, die den Hörer*innen erläutert warum auch Freiburg Filmemacher*innen fördern sollte.

Hier ein Statement von der website der Initiative Freiburger Film:

"Die Filmszene in Freiburg ist im Aufbruch: Allein in diesem Jahr entstand in der Region eine Vielzahl an Dokumentar- und Spielfilmen, oftmals „Herzblut Filme“ mit hohem Risiko, da mit einem großen Anteil an eigenem Kapital finanziert. Auch die Freiburger Filmszene hat sich verändert, sie ist jung, heterogen und vielzähliger geworden und reicht von der etablierten Dokumentarfilmemacherin bis zum Videoblogger, der aus dem Rucksack dreht und produziert.

Da sich gleichzeitig die deutsche Medienlandschaft in einem rasanten Wandel befindet und sich klassische Verwertungskonzepte und mit ihnen die etablierten Finanzierungsmodelle auflösen, wird es gerade abseits der großen Medienstandorte immer schwieriger, Projekte zu finanzieren oder gar durch sie sein Einkommen zu bestreiten. Die Freiburger Filme, die oftmals mit geringem Budget realisiert werden, brauchen Rückenwind. Hier setzt unsere neu gegründete Initiative Freiburger FilmemacherInnen an."