Warum protestieren gegen das G20-Finanzministertreffen?

Am 17. und 18. März 2017 findet in Baden-Baden das Treffen der G20-FinanzministerInnen statt, ein Auftakt zum G20-Gipfel im Juli in Hamburg. Bereits das Treffen in Baden-Baden soll jedoch nicht unwidersprochen ablaufen, Proteste sind geplant. Unter anderem ruft Attac dazu auf und lädt für diesen Freitag, den 10. März, zu einer vorbereitenden Informations- und Diskussionsveranstaltung in Freiburg ein. Wir haben vorab mit Elke Hügel von Attac darüber gesprochen, was Attac eigentlich an der Politik der "G20" und an deren Gipfeltreffen kritisiert.