Am 13. Februar startet das Filmfestival mit seiner 75. Ausgabe. Trotz rotem Teppich dürfte der Glamour in Berlin nicht ganz so strahlend wie in Cannes sein, dafür ist die Berlinale auch aufgrund der einmaligen Berliner Kinolandschaft ein Publikumsfestival. Wo findet sich großes und innovatives Weltkino beim größten deutschen Filmfestival? Svenja Alsmann und Alex Sancho-Rauschel wagen einen Ausblick.