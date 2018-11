Die Arbeiter- und Soldatenräte in der Novemberevolution und die Anfänge der Weimarer Republik, so der Titel eines Vortrags von Frank Deppe am Donnerstag um 20 Uhr in der Freiburger Universität (Hörsaal 1199). Wir haben mit Frank Deppe darüber gesprochen, wie es gerade in Deutschland zu einer solchen Revolution kommen konnte, welche Rolle die Räte spielten, wie sich die Sozialdemokraten verhielten und was für Schlüsse aus der Zeit, auch für Heute zu ziehen sind.