Die Zahl der Erkrankten an Covid-19 steigt auch in Freiburg weiter. Zusammenkünfte sind verboten und wer sich an den Regel nicht hält kann bestraft werden. Aber was ist mit den Menschen, die in Flüchtlingsunterkünfte leben?

Wir haben einigen Bewohner der Landeserstaufnahmeeinrichtung gefragt, wie diese Krise ihren Alltag verändert.