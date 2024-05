Wasserverteilung ist Top-Thema

Bewässerungsverband im Südlichen Breisgau im Aufbau und in Kritik



Am Donnerstag soll in der Quellhalle in Bad Krozingen-Schlatt der größte Bewässerungsverband Baden-Württembergs gegründet werden.

Im Vorfeld dieser Gründung hat das "Netzwerk Wasser Südlicher Breisgau" am Sa. letzter Woche in der Festhalle in Tunsel eine gut

besuchte Veranstaltung durchgeführt. Dabei hat sich erneut gezeigt, dass es in der Region ein weit verbreitetes Unbehagen an der

Art und Weise der Verbandsgründung gibt.

Nikolaus geiler, regioWASSER e.V. im Gespäch mit Konrad.