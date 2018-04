Das Bluesclubradio serviert in seiner Ausgabe am 5. April eine echte Weltpremiere: Dies ist die einzige Musiksendung weltweit und aller Zeiten, in der exakt und in genau dieser Kombination Annika Chambers, Casey James, Erica Brown, Fleetwood Mac, Gracie Curran, Jack White, Janiva Magness, Jeff Jensen, John Watts, Lail Arad, Laurie Morvan, Mick Kolossa, Nick Moss, Peter Karp, Robert Palmer, Sade, Sugaray Rayford, Sweet Pea Atkinson, The Hollies und Victor Wainwright singen. Die Reihenfolge in unserer Auflistung ist alphabetisch. Die Reihenfolge in der Sendung ist hörenswert. Behaupten wir mal. Nee, watt schön!