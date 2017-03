Weniger Sendezeit auf UKW 92,4 für das freie Radio LORA aus München?

Die Radiolandschaft in München wird sich drastisch ändern. Denn am gestrigen Dienstag tagte der Medienrat und sollte über die Frequenz von unseren KollegInnen von Radio Lora auf der 92,4 entscheiden.

Radio Lora in München sendet seit 22 Jahren auf der 92,4 MhZ

Nachdem sie sich wie alle anderen Radiosender auch, dieses Jahr erneut um ihre UKW Frequenz beworben haben, steht ihr Urteil aber noch aus, unter welchen Bedingungen sie weiterhin on Air bleiben können.

Denn ihr Sendeplatz ist heiß umworben und trotz manifaltiger Ehrungen für den Sender ist die Grundförderung von Community Medias leider immer noch nicht in der Bayrischen Landeszentrale für Neue Medien angelangt.

Maggie Bernreuther von Radio Z aus Nürnberg hat Tina Baginsky von Radio Lora aus München gleich zu diesem Frequenzkrimi befragt.