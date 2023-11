Wenn 48 Pharmaunternehmen ein COVID-Symposium sponsern…

MEZIS fordert Leopoldina auf, sich als Mitveranstalterin zurückzuziehen.

Das COVID-Symposium der Paul-Martini-Stiftung am 17. und 18. November 2023 in der Kaiserin-Friedrich-Stiftung in Berlin:

„Prävention und Therapie von COVID-19: Update und Learnings“ ist in punkto Industrienähe und Interessenkonflikte extrem.

Die Organisation MEZIS, "mein essen zahle ich selbst" fordert Schluss mit Pharmaunternehmen die Fortbildungsveranstaltungen

sponsern. Konrad sprach mit Niklas Schurig, Vorstandsmitglied von MEZIS e.V.

Niklas Schurig: „Derartige Werbeveranstaltungen dürfen definitiv nicht von der Ärztekammer Berlin als CME-Fortbildungsveranstaltung

geadelt werden! Zudem müssen sich die Leopoldina und auch die eingeladenen Virolog:innen überlegen, ob sie sich als

Werbeträger für Milliardengeschäfte der Pharmaindustrie instrumentalisieren lassen wollen.“

MEZIS Mein Essen zahl' ich selbst – Für Transparenz und gegen Einflussnahmen im Gesundheitswesen.

https://mezis.de/