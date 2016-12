Wenn Herr Guan sich zur Wahl registrieren lassen will...

In Chnina wird ein neur Volkskongress gewählt. Kandidieren dürfen auch Unabhängige, das heißt Kandidatinnen und Kandidaten, die nicht von der allmächtigen Partei ausgewählt sind. Doch dass etwas nicht verboten ist, bedeutet noch nicht unbedingt, dass es in der Praxis auch funktioniert. Im Gespräch mit Viktoria Balon von unserer russischen Redaktion berichtet die freiburger Autorin und Übersetzerin Lin Jun von einem Bekannten, der die Teilnahme an der Wahl im Selbstversuch erprobt hat, aber trotz aller freundlichen Beamten, irgendwie, wofür ja niemand etwas kann, daran gescheitert ist.