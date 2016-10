Am 4. Oktober wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt: Felix Rottberger, in der Region gut bekannt als langjähriger Verwalter des jüdischen Friedhofs in Freiburg und Zeitzeuge der NS-Verfolgung. Zwei Tage nach dem Ereignis hat er mit uns gesprochen. Er berichtet im Interview, was die Ehrung für ihn bedeutet und nimmt auch zu aktuellen Themen wie den derzeitigen rassistischen Ausschreitungen gegen Flüchtlinge und zur Freiburger Debatte um Straßen- und Schulnamen Stellung.