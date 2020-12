Wer wird die nächste sein? Anna Mettbach - eine Sintezza, die Auschwitz überlebte

Anna Mettbach wurde 1926 in Ulfa in Mittelhessen geboren. Als Sintezza wurde sie als junges Mädchen ins Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert. Sie überlebte. In der folgenden Archivaufnahme vom November 2000 spricht Anna Mettbach im Dokumentationszentrum deutscher Sinti und Roma in Heidelberg. Die Aufnahme wurde bei Radio Dreyeckland erstmals am 26. Januar 2001 gesendet. Anna Mettbach starb am 23. November 2015. Ihre Geschichte hat sie 1999 auch in dem Buch „Wer wird die nächste sein“ veröffentlicht.

Die Sendung ist Teil der Reihe "Verfolgung und Widerstand im Nationalsozialimus – Historische Stimmen von Zeitzeug*innen".

Die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus erlebt derzeit einen unersetzlichen Verlust: Die letzten Zeitzeug*innen sind hochbetagt und es ist leider abzusehen, dass in wenigen Jahren kaum mehr Verfolgten und/oder Widerstandskämpfer*innen mehr am Leben sein werden, die von ihren Erfahrungen persönlich berichten können.

Umso wichtiger sind die Dokumente solcher Zeitzeug*innenberichte aus der Vergangenheit. Im RDL-Archiv befinden sich Berichte von Überlebenden der NS-Verfolgung. Sie wurden rund um die Jahrtausendwende im Rahmen einer von Radio Dreyeckland veranstalteten Vortragsreihe sowie bei weiteren Veranstaltungen aufgezeichnet.

Die Erfahrungen reichen von antisemitischer und antiziganistischer Verfolgung über die Verfolgung als „asozial“ bis hin zur Organisation von Widerstand in Sobibor.

Wir senden ihre Zeugnisse nun nochmals, zwischen den Jahren, vom 21. Dezember bis 1. Januar*, jeweils montags bis freitags um 18 Uhr.

*Mit einer Ausnahme am Mittwoch, den 30. Dezember, wo wir die Kundgebung „Auf die Straße gegen das Gefängnissystem – Für eine Welt ohne Schließer*innen und Kerker“ live übertragen werden.