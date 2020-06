Werden Menschen mit dunkler Hautfarbe öfter von der deutschen Polizei kontrolliert?

Die Ermordung von George Floyd und die dadurch ausgelösten Proteste haben auch hier in Europa die öffentliche Debatte über Polizeigewalt und Rassismus gegen schwarze Menschen angefacht. Dabei kommen die Perspektiven schwarzer Menschen und polizeikritischer Stimmen stärker zu Geltung als in den vergangenen Jahren. Doch Rassismus fängt weder erst bei Mord und Brutalität an, noch sind diese Extremfälle die häufigsten Ausdrücke rassistischer Diskriminierung. Alltägliche Diskriminierung beginnt zum Beispiel bereits da, wo die Polizei Menschen allein wegen ihrer Hautfarbe überdurchschnittlich oft kontrolliert und verdächtigt. Es ist aber schwer für Betroffene und umso mehr für Aussenstehende zu definieren, wann eine einzelne Polizeikontrolle eindeutig rassistisch motiviert war. Gab es in dem Einzelfall eventuell tatsächliche Anhaltspunkte für einen Verstoss ? War es purer Zufall ? Oder traf diese verdachtsunabhängige Kontrolle etwa in der Bahunterführung nur wegen der Hautfarbe mal wieder eine Person dunklerer Hautfarbe ?

Doch vielleicht können uns Zahlen und Aussagen von Passantinnen ein erstes Bild davon geben, ob und wie sehr Menschen mit dunkler Hautfarbe hierzulande und konkret auch in Freiburg öfter von der Polizei schikaniert werden als andere Menschen. Mit dieser Hypothese haben wir uns in der Freiburger Innenstadt umgehört. Ein Unterschied je nach Hautfarbe scheint sich dabei etwas deutlicher herauszukristallisieren, wenn man die gesamte Lebenszeit in den Blick nimmt und nicht nur die letzten Monate:

4:09

Diese Umfrage über die Zahl von Polizeikontrollen kann jedoch nur einen kleinen und nicht repräsentativen Einblick in die Problematik von Rassismus bei Polizeikontrollen geben.

Extreme Fällen wie die Ermordung von George Floyd und die anschliessende Diskussion zeigen jedoch : Es geht nicht nur um die Häufigkeit. Denn Rassismus führt nicht nur dazu, dass Menschen dunklerer Hautfarbe öfter kontrolliert werden. Sondern diese Kontrollen laufen bei Menschen dunklerer Hautfarbe meist intensiver und im schlimmsten Fall brutaler ab.