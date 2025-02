For Whom The Moon A Nightsong Sings | 09/02/2025 | Post-Rock-Magazin

Das Web-Magazin Betreutes Proggen stellt fest: Manchmal hat man das Gefühl, dass sich beim Post-Rock alles wiederholt. Ein Album bildete früher einmal die Blaupause, auf die sich alles Nachfolgende bezieht. Eben die typischen Spannungsbögen aus laut und leise, dezent und heftig sowie Frühlingsregen und alles zerstörendem Hurricane. In eben diesen Abläufen bewegen sich auch Where Mermaids Drown, die nach der EP „And The Raging Winds Do Blow“ nun mit ihrem Fulltime-Debüt aufwarten, das aus eben jenen dynamischen Auf und Abs gezimmert wurde, die Basis (fast) jeder Post-Rock-Produktion sind.

Speziell Tracks wie Rio Plata, Duality und das mächtige, weil elf Minuten lang dauernde Statues Learn To Weep leben von einer Qualitätssteigerung, die aus eher unscheinbaren instrumentalen Wohlfühloasen reichlich kompromisslose Temperamentsausbrüche machen, bei welchen immer noch einer draufgesetzt wird, was am Ende einen kollabierender Sound Cluster zur Folge hat. Der Opener Apophenia bereitet einen dezent auf das zu Erwartende vor, die Epiloge We Grew Up Together und Reminisce geraten dann aber ein wenig zu gutgemeint harmonisch. Trotzdem empfiehlt sich mit den Franzosen aus Lyon der nächste Stern am hell erleuchteten Post-Rock-Sternenhimmel. Pippi.

