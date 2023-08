For Whom The Moon A Nightsong Sings | 20/08/2023 | Post-Rock-Magazin

Zu den Bands, die Robb Kavjian, den Sänger von 1476, inspiriert haben, gehören SÓLSTAFIR, MOONSPELL, SAMHAIN & DANZIG, THE CLASH, CULT OF YOUTH und HAGALAZ' RUNEDANCE. Und wenn man sich "In Exile", das neueste Werk der Band, genauer zu Gemüte führt, kommen einem unweigerlich auch New Model Army, die Eindringlichkeit der Stimme Justin Sullivans oder auch Killing Joke in den Sinn.

1476, eine Band aus der berüchtigten Stadt Salem im Bundesstaat Massachusetts, haben ein Album geschaffen, das einen dunklen Weg einschlägt. Edgar Allan Poe, H. P. Lovecraft und Stephen King, alle drei amerikanischen Begründer des Horrorgenres, sind dort geboren und aufgewachsen und haben dort auch ihre düsteren Meisterwerke geschaffen. Doch "In Exile" erzählt keine Geschichten über Hexen, Geister oder tentakelartige Wesen, die aus den Tiefen des Ozeans auftauchen. Es sind wir, die Menschen, die sich auf diesem Weg befinden.

Für all jene also, die ihre Musik außerhalb von Genregrenzen mögen und sich schon immer Dante als persönlichen Führer in die höllischen Tiefen gewünscht haben: "In Exile" bietet strahlende Wege in spannende Welten jenseits unserer Realität. Pippi.

Interpret Album Titel 65daysofstatic Silent Running Overture Violet Cold Multiverse Multiverse Violet Cold Multiverse Stardust 1476 In Exile Lost In Exile Fen Monuments to Absence Thrall Fen Monuments to Absence Eschaton's Gift An Autumn for Crippled Children Closure Where Pain Begins An Autumn for Crippled Children Closure Closure Jaye Jayle Don't Let Your Love Life Get You Down The Party Of Redemption Jaye Jayle Don't Let Your Love Life Get You Down Waiting For The Life Esprit D'Air Oceans Amethyst Arabrot Of Darkness and Light Horrors Of The Past Arabrot Of Darkness and Light Skeletons Trip The Light Fantastic Explosions in the Sky Ten Billion People Ten Billion People Zahn Adria Apricot Zahn Adria Kotomoto Ostraca Disaster Stage Whisper Ostraca Disaster Whilom