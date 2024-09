For Whom The Moon A Nightsong Sings | 22/09/2024 | Post-Rock-Magazin

Fünf Jahre nach dem Vorgänger THEIA veröffentlichen Glare Of The Sun ihr drittes Album TAL. Schon der Eröffnungstrack und gleichzeitig die erste Singleauskopplung zeigt die verschiedenen Facetten des Sounds und positioniert Glare Of The Sun zwischen sanft und hart, melodisch und atmosphärisch, zwischen Alcest und Paradise Lost und schlägt je nach Song mal mehr in die eine, mal mehr in die andere Richtung aus.

Es dauert ein wenig, bis es losgeht, doch zieht schon der ruhige, ominöse Aufbau in seinen Bann. Dezent eingesetzte Streicher kommen immer wieder zum Einsatz und unterstreichen die musikgewordene Dramaturgie des Quintetts. Dazu kommt bewegender Klargesang in den Strophen. Pure Hässlichkeit am emotionalen Höhepunkt mit ähnlich aufwühlenden Noten im kompromisslosen Unterbau runden das Geschehen ab.

TAL setzt feine frische Akzente, ohne sich komplett vom bisherigen Schaffen abzuwenden, und löst seine Aufgabe gewohnt exzellent. Glare Of The Sun sind absolute Meister ihres Fachs, die mit Post, Doom, Gaze und Dark gar spielerisch umgehen, die echte Emotionen auslösen und jeden Song zu einem kleinen Kunstwerk reifen lassen. Pippi.

