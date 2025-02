FRANTIC FREAKSHOW: Original Freestylers

Artist Track Album Label

1. Mogwai God gets You Back The Bad Fire Rock Action

2. Mogwai Fanzine Made Of Flesh The Bad Fire Rock Action

3. Henge Slingshot Journey To Volutus B Cosmic Dross

4. King Gizzard & The Gizzard Wizzard Chang´e The Silver Cord Virgin

5. Ki! Knight Rider Yong-Gwanglo Part 2 Crunchy Frog

6. Ki! Tech´awetu Yong-Gwanglo Part 2 Crunchy Frog

7. Gus Englehorn One Eyed Jack Pt.I And II (The Interrogation Of The Otherside) The Hornbook Secret City

8. Gus Englehorn A Song With Arms And Legs The Hornbook Secret City

9. Richard Dawson Bullies End Of The Middle Domino

10. Richard Dawson Bolt End Of The Middle Domino

11. The Weather Station Mirror Humanhood Fat Possum

12. The Weather Station Neon Signs Humanhood Fat Possum

13. Anna B. Savage Lighthouse You & I Are Earth City Slang

14. Anna B. Savage Agnes You & I Are Earth City Slang

15. Tunng Yeekeys Love You All Over Again Full Time Hobby

16. Tunng Everything Else Love You All Over Again Full Time Hobby

17. Sharon Van Etten & The Attachment Theory Somethin´ Ain´t Right S/t Jagjaguwar