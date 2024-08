For Whom The Moon A Nightsong Sings | 25/08/2024 | Post-Rock-Magazin

In der Welt der Rockmusik gibt es immer wieder Bands, die es verstehen, ihre Zuhörer in neue Klangwelten zu entführen. Eine solche Band ist NAZCA SPACE FOX. Das Trio hat sich über die Jahre hin einen Namen in der Post-Rock- und Psychedelic-Szene gemacht. Ihre Musik zeichnet sich durch atmosphärische Soundlandschaften, hypnotische Rhythmen und ausgedehnte Instrumentalpassagen aus.

Seit 2014 teilen die Bandmitglieder ihre Leidenschaft für instrumentale Musik, die es ihnen ermöglicht, ihre kreativen Ideen ohne die Beschränkungen von Gesang und Texten auszudrücken. Ihr Ziel ist es, Musik zu schaffen, die emotional berührt als auch zum Träumen einlädt. Eine spannende Mischung aus Post-, Psychedelic- Space-und Desert- Rock. Einflüsse von Bands wie den frühen Pink Floyd, Mogwai, Explosions in the Sky und Russian Circles sind in ihrer Musik zu hören und verschmelzen zu einem Sound, der gleichzeitig nostalgisch und modern wirkt.

Die Musik von NAZCA SPACE FOX ist geprägt von langen, epischen Tracks, die oft die Zehn Minuten-Marke überschreiten. Diese Kompositionen bauen langsam auf, indem sie Schichten von Gitarrenklängen, Basslinien und Schlagzeugrhythmen hinzufügen, um eine dichte, atmosphärische Klangwand zu schaffen. Die Verwendung von Effekten wie Reverb und Delay verstärkt das psychedelische Element ihrer Musik und schafft eine traumähnliche Klanglandschaft. Pippi.

Interpret Album Titel 65daysofstatic Silent Running Overture Arctic Rise Voyager III A New Era Arctic Rise Voyager III Aeons Chuck Johnson Sun Glories Teleos envy Eunoia The Night and the Void envy Eunoia January's Dusk Iress Sleep Now, In Reverse Falling Iress Sleep Now, In Reverse Mercy Nazca Space Fox Ceres Watching The Weather Change Nazca Space Fox Ceres Weltraumwind Partholón The Ocean Pours In Skin of the Beast Partholón The Ocean Pours In Gathered in Circles A Swarm of the Sun An Empire The Burning Wall Kerretta Angelm Pan Ultima Kerretta Angelm Eyes In The Bull Temple Der Neue Planet Schwerkraft Für Anfänger Alpha Ursae Minoris

Konzerthinweise:

Prophecy Fest: 05. – 07. Sepember 2024 – Balver Höhle https://fest.prophecy.de/

Coltaine: 06. September 2024 – Karlsruhe P8 https://www.p-acht.org/events/elr-coltaine-album-release-show

The Ocean: 09. Sepember 2024 – Karlsruhe P8 https://www.p-acht.org/events/the-ocean-support

Coltaine: 28 September 2024 – Freiburg Artik https://www.artik-freiburg.de/2024/06/06/coltaine-sound-of-smoke-vampyres