Niemensch, der unsere Sendung "Ausbruch" hört, ist zu wünschen im Gefängnis zu landen. Aber es gibt immer wieder Situationen, in denen es nicht unmöglich erscheint, dass die Polizei jemanden festnimmt. Wie kann mensch das vorausdenken? Wie werden die ersten Stunden und Tage und Wochen ablaufen? Geht das überhaupt? Und was können Menschen draußen dann in der Dringlichkeit der ersten Haftzeit unternehmen um den Menschen zu supporten?