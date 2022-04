Wie sprechen wir über 'Kultur'?

'Kulturkreis', 'kulturelle Veranstaltungen', 'Kulturbüro', 'Kulturen'. Der Begriff 'Kultur' taucht im Alltag ständig und in verschiedenen Zusammenhängen auf. Auch in aktuellen Diskussionen geht es immer wieder um 'Kultur' oder 'Kulturen'. Was 'Kultur' in den verschiedenen Bereichen aber bedeutet, ist selten klar. Carolin Mehnert hat sich in ihrer Doktorarbeit "Kompromisslose Räume" mit dem Thema auseinandergesetzt. In dem Buch kritisiert sie den Kulturbegriff und plädiert dafür, klarer zu benennen, was gemeint ist, wenn von 'Kultur' gesprochen wird. Im Interview erklärt sie RDL warum.