Wie viel 1933 steckt in 2023?

"90 Jahre nach der Machtübertragung an die NSDAP und dem Beginn der faschistischen Herrschaft in Deutschland fragen wir uns: Wie konnte es damals so weit kommen?

Angesichts rechtsterroristischer Netzwerke, regelmäßiger Neonaziskandale in den Sicherheitsbehörden, einer in Teilen faschistischen Partei im Bundestag und rechten Massenmobilisierungen auf der Straße fragen wir uns aber auch: Wie ist die Situation heute und wie groß ist die faschistische Gefahr aktuell?

Maxi Schneider wirft einen genaueren Blick auf das Ende der Weimarer Republik und den Aufstieg des Nazismus zur Macht und beleuchtet Parallelen und Unterschiede zum Heute. Dabei bespricht sie auch die Frage, was wir aus der Geschichte lernen können und wie sich in der Gegenwart wirksame Gegenwehr gegen Neofaschismus und Neonazismus organisieren lässt."

So war der Vortrag angekündigt, den Maxi Schneider am 6. Februar 2023 auf Einladung der VVN-BdA Freiburg und des Bündnis Freiburg gegen rechts in Kooperation mit dem NS-

Doku-Zentrum Freiburg hielt. Maxi Schneider ist Historikerin und Referentin für Geschichts- und Erinnerungspolitik der Bundesvereinigung der VVN-BdA e.V.

Den Mitschnitt könnt Ihr hier nachhören.