Wie wichtig sollte uns Datenschutz sein?

In der FAZ sind die Ergebnisse einer Umfrage erschienen laut der eine Mehrheit der deutschen Bevölkerung auf ihren Datenschutz zu verzichten würden um Leben zu retten. Zum Beispiel geben über 70% der Befragten an das sie ihre persönlichen Gesundheitsdaten, Bewegungsprofile oder soziale Kontaktpunkte mit öffentlichen Institutionen wie dem Robert-Koch Institut teilen würden. Die Auftraggeber der Umfrage resümieren „Sollte die Politik digitale Maßnahmen einleiten wollen, mit denen die Corona-Bekämpfung (und zukünftig auch andere Infektionskrankheiten) unterstützt werden soll, so kann sie sich der Rückendeckung der Bevölkerung bewusst sein”. Und laut den letzten Berichten plant das Innenministerium die Einführung von solchen Maßnahmen.

Datenschützer beobachten diese öffentliche Aufwägung von Bürgerechten und Allgemeinwohl kritisch und stören sich auch an der Politisierung der aktuellen Situation. So auch Jonas, Vorsitzender des Vorstands von Selbstbestimmt.Digital e.V. In einem Interview sprachen wir über die Hintergünde der Umfrage und was die Aufgabe der eigenen Daten, insbesondere über die Gesundheit mit sich bringt.