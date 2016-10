Wieder Tote bei Luftangriff auf Aleppo

Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte haben Kampfjets der US-Luftwaffe in der Nacht zum Mittwoch erneut Aleppo angegriffen. Bei zehn Einsätzen starben mindestens 12 Menschen, darunter vier Kinder. Dabei sollen auch bunkerbrechende Bomben eingesetzt worden sein. Diese explodieren erst, wenn sie bereits in die Erde eingedrungen sind und Töten auf diese Weise häufig Zivilisten, die in Kellern Schutz suchen.

Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte sammelt ihre Informationen über ein Netz von InformantInnen in Syrien. Die Angaben lassen sich nicht überprüfen, gelten aber allgemein als relativ zuverlässig. Radio Dreyeckland muss dagegen seine Meldung korrigieren. Die Syrische Beobachtunsstelle für Menschenrechte meldet keine amerikanischen, sondern russische Kampfbomber. Man muss sich also nicht empören.