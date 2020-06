Wiedergutmachung für das Massaker von Thiaroye

Adèle Cailleteau erinnert an das Massaker von Thiaroye. M'bap Senghor war 32, als er bei dem Thiaroye-Massaker vom französischen Militär ermordert wurde. Nachdem er als Kolonialsoldat für Frankreich im Zweiten Weltkrieg kämpfte, wurden er und seine Gefährten ohne jegliche Zeichen der Anerkennung aus dem Kriegsdienst entlassen und nach Senegal zurückgeschickt. Viele erhielten nicht einmal ihren Gefangenlohn oder die Entschädigung ihrer Soldatendienste. In Dakar angekommen und dann in dem Durchgangslager von Thiaroye eingesperrt, verlangten M'bap Senghor und andere Soldaten, was ihnen zustand. Anstatt sie zu bezahlen, tötete die französische Armee sie. In der offiziellen, aber falschen Erzählung war die Rede von einer Meuterei, die niedergeschlagen werden musste. Erst vor fünf Jahren erkannte der französische Präsident Hollande zum Teil das Unrecht der französischen Armee. Der Sohn von M'bap Senghor, Biram Senghor, und die Historikerin Armelle Mabon haben rechtliche Schritte eingeletet, um Zugang zur Wahrheit zu erhalten. Sie erklären im Beitrag ihre Forderungen: die Exhumierung der Leichen und Zugang zu den Archiven zu erwirken.