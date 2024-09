Wiederholung: Südbaden für Menschenrechte

Wiederholungssendung vom 01.01.24: Von Bad Krozingen, über Furtwangen, den Hochscharzwald und Waldshut-Tiengen bis an den Rhein nach Müllheim und die schweizer Grenze bei Lörrach – das ist der Amnesty-Bezirk Südbaden! Mehr zur Menschenrechtsarbeit in der Region erfahrt ihr in der Sendung von Amnesty Aktuell am 1. Januar 2024 um 19 Uhr.

Wer sind wir? Was machen wir? Was passiert außerhalb der Hochschulgruppe in Freiburg? Um diese Fragen zu klären hat Laura unseren Bezirksleiter Peter interviewt. Er erklärt wie wir organisiert sind und warum es sich lohnt in Südbaden für Amnesty International aktiv zu sein.

Davon ist auch Corinna überzeugt. Sie ist in Bad Krozingen-Staufen aktiv und hat Pauline erzählt, was ihre Ortsgruppe auf die Beine stellt.

„Was wurde eigentlich aus den Protesten im Iran?“ — Klara erinnert uns an die aktuelle Situation. Wie immer gibt’s es die Menschenrechtsnews – dieses Mal präsentiert von Verena. Und für den hoffnungsvollen Start ins neue Jahr hat Amelie die Erfolgsgeschichte parat: Der Bildungsaktivist Matiullah Wesa ist nach knapp sieben Monaten in Haft in Afghanistan aus entlassen worden.

Die Sendung moderieren Nina und Jule. Musik von Farber über Kraftklub bis Provinz sorgt für die gute Stimmung, denn das ist kein Lied für uns, das ist `ne Hymne für Menschenrechte!