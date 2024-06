"Wir müssen viel lauter innerlinke Kritik üben und rote Linien benennen können"

Seit dem 7. Oktober explodieren die antisemitischen Taten weltweit und somit auch in Deutschland. Und der Antisemitsmus macht kein Halt vor der linken Bewegung. Vor allem autoritäre Gruppen gehen teilweise Allianzen mit Islamisten ein und selbst sich progressiv verortende Linke verharmlosen diese Entwicklung, oder sympathisieren mehr oder weniger offen mit der "Intifada". Wie kann ein Umgang mit Antisemitismus von links aussehen, ohne sich auf staatliche Repression zu verlassen? Wie kann Antisemitismus erkannt werden, auch wenn er gut getarnt daher kommt? Welche Rolle spielt BDS und was sind weitere Erkenntnisse aus dem zivilgesellschaftlichen Lagebild Antisemitismus, in der 13. Ausgabe. All diese Fragen und mehr klärten wir mit Nikolas Lelle von der Amadeu Antonio Stiftung, der Herausgeberin des Lagebilds.

Zunächst erleutert Nikolas Lelle jedoch den gravierendsten Unterschied zum letztjährigen Lagebild Antisemitismus, das vor den Anschlägen vom 7. Oktober veröffentlicht wurde.