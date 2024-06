"Wir machen das, weil wir eine Überzeugung haben!"

Am 29.06.2024 fand ab 11 Uhr auf der Freisportanlage der Staudinger Gesamtschule das alljährliche "Kicken gegen Rechts" statt. Bei über 30 Grad trafen an diesem Samstag, viele Fußballer*innen in entspannter Atmosphäre zusammen. Es wurde gelacht, gespielt, geschwitzt es gab leckeres Essen, Slushis und viele gute Begegnungen und Gespräche.

RDL war vor Ort und hat eine kleine Collage von Teilnehmenden zusammengestellt.