Wird es diesmal was mit der Aufarbeitung der Franco-Diktatur?

Er war der Gefährte von Hitler und Mussolini, betrieb zahlreiche Konzentrationslager und ließ hunderttausende politische Gegner liquidieren und starb 1975 friedlich in seinem Bett. Die von Franco verfolgten und ihre Angehörigen, warten noch immer auf die Aufarbeitung dieses Alptraums der spanischen Geschichte. Der Ministerpräsident Pedro Sánchez will nun Symbole des Franquismus wie Francos speziellen Gruß verbieten lassen. Opfer sollen exhumiert werden und Folterern sollen sogar Zusatzpensionen gestrichen werden. Unser Spanienkorrespondent Ralf Streck bleibt skeptisch, denn ähnliche Gesetze haben die Sozialdemokraten schon vor ein paar Jahren beschlossen, ohne dass dabei am Ende viel herausgekommen wäre.