Radio Dreyeckland sprach mit dem freiburger Historiker Ulrich Herbert vorab über seinen Vortrag "Woher kam der Judenhass?", den er am heutigen Donnerstag um 19 Uhr in der Fehrenbach Gewerbeschule in Freiburg halten wird. Ulrich Herbert gibt eine kleine Vorschau auf ein umfangreiches Thema.