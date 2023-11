Antisemitismus von Links? - Das Buch "Judenhass Underground"

In diesen Tagen jährt sich die Reichspogromnacht von 1938 zum 85. Mal. Die nationalsozialistsiche Herschaft ist lange vorbei, doch der Antisemitismus ist geblieben. Und nicht nur der rechte Antisemitismus, sondern auch der von links. Das zumindest sagen Nicholas Potter und Stefan Lauer. Sie sind HerausgeberInnen des Buches „Judenhass Underground. Antisemitismus in emanzipatorischen Subkulturen und Bewegungen“. Vergangene Woche stellten die beiden ihr Buch in der KTS in Freiburg vor. Nach der Veranstaltung hat Radio Dreyeckland mit Mitherausgeber Stefan Lauer über das Buch gesprochen und ihn zunächst gebeten, einen kurzen inhaltlichen Überblick des Buches zu geben.