Quergelesen vom Querfunk Karlsruhe Dezember 24 #ME TOO-unless you're a Jew

Vortrag von Merle Stöver in der Reihe "Die Selbstgerechten unter den Völkern - Reaktionen auf den 7. Oktober" am 05.09.2024 (https://t1p.de/8nh0z).

Wem feministische Solidarität gilt und wer davon ausgeschlossen ist, mussten Jüdinnen und israelische Frauen nach dem Massaker der Hamas am 7. Oktober 2023 bitter erfahren: Für sie galt die Grundüberzeugung der #MeToo-Bewegung nicht. Stattdessen formierte sich weltweit eine antisemitische Allianz, die die Gräueltaten der Hamas entweder leugnete oder rechtfertigte. Ausgerechnet emanzipatorische Kämpfe werden schon seit Jahren zunehmend zu Schauplätzen antisemitischer Verschwörung und antizionistischer Vernichtungsdrohungen. Der Vortrag zeigt anhand von Beispielen aus der jüngsten Vergangenheit, wie sich dieser intersektionale Ausschluss in Theorie und Praxis zeigt.

Merle Stöver ist Doktorandin an der Universität Bielefeld und Dozentin an der Alice-Salomon-Hochschule Berlin. Sie studierte Soziale Arbeit und Interdisziplinäre Antisemitismusforschung in Berlin und Jerusalem und arbeitete als Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas. Sie forscht zu Antisemitismus, Antiziganismus, Sozialchauvinismus und rechter Gewalt. Ihre publizistischen Beiträge erschienen in Sammelbänden wie „Beißreflexe“, „Feministisch Streiten“, „Antisemitismus seit 9/11“ und „Judenhass Underground“ sowie in Zeitungen wie der taz und der Jungle World.