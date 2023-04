Wovon wir träumen - Roman von Lin Hirse

Lin Hirse lebt in Berlin und arbeitet als Journalistin. Geboren wurde sie in Braunschweig, als Kind eines deutschen Vaters und einer chinesischen Mutter, die in den 1980er Jahren aus China nach Deutschland gekommen war.

In ihrem sehr schönen Text versucht sie einfühlsam der Geschichte ihrer Mutter – deren Träume, und Motive für die Auswanderung - ebenso nachzuspüren wie den Auswirkungen dieser Geschichte auf sich selbst. Christoph Seidler hat das Buch mit großem Gewinn gelesen: