Zeug*innen aus der Nazi-Szene in Ludwigsburg und Kommunikationspannen bei den Behörden

Seit über zwei Jahren befasst sich ein Untersuchungsausschuss im Stuttgarter Landtag mit der rechtsextremen Terrorgruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“ und ihren Verbindungen nach Baden Württemberg. Im Mittelpunkt steht dabei der Mord an einer jungen Polizistin in Heilbronn aus dem Jahr 2007 und die Naziszene in Ludwigsburg. Rund 30 Mal, so scheint es, war das Terrortrio Zschäpe, Mundlos und Bönhardt zu Besuch bei befreundeten Nazis in Ludwigsburg. Bei der jüngsten öffentlichen Sitzung des NSU Untersuchungsausschusses am 24.02.2017 stand diese Verbindung des NSU mit Ludwigsburger Nazis dann auch im Mittelpunkt. Unsere Kollegin Pia war am Freitag dabei, hat den Ausschuss für uns beobachtet und berichtet von den Ludwigsburger Nazis, dem plötzlichen Verstummen des Kontaktes zwischen dem Kern-Trio und Baden-Württemberg und dem Verschwinden von Telekommunikations-Überwachungsunterlagen.