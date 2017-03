„Zwei Paar Schuhe?". Eine neue Studie über indonesische Lederschuhproduktion zeigt prekäre Arbeitsverhältnisse auf

Anfang des Monats wurde die Studie "Zwei Paar Schuhe?" veröffentlich, in der die Arbeitsbedingungen- und -rechte der indonesischen ArbeiterInnen in der Leder- und Schuhindustrie untersucht wurden. Sie befördert alarmierende Missstände zu Tage, die aktuell in den Zulieferbetrieben der europäischen Markenproduzenten Deichmann, Ara und Ecco herrschen. Niedrige Löhne, fehlende Gewerkschaften, Ausnutzung der sogenannten Heimarbeiterinnen sind nur einige Probleme, die dabei erörtert werden.

Radio LORA aus München sprach mit Nora Große vom INKOTA-Netzwerk über die Ergebnisse der Studie. Zunächst wollte Radio LORA von ihr wissen, welches Ziel die vorliegende Untersuchung verfolgte.