Reportage: Nächtliches containern im Selbstversuch

Mad Ace containert aus Überzeugung und nimmt uns mit zu einer unscheinbaren Biotonne neben einem Supermarkt im äußeren Speckgürtel der Freiburger Regio - auch in den Vororten könnt ihr ohne Stress, kürzlich aussortierte Lebensmittel für euch mitnehmen.

In Daves Reportage unterstreicht Mad Ace die Praktischen Vorzüge und weiterhin die moralischen Hintergründe des containerns in Zeiten, in denen Industrie und Verbraucher massenhaft genießbere Lebensmittel auf den Müll werfen müssen.

Hört jetzt Mad Ace, Nick und Dave, unterwegs zu nachtschlafender Zeit, im Namen des Foodsavings.