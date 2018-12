Radio Ech (russisch) 22.12.2018 - Die Sperrzone von Tschernobyl heute / Чернобыльская зона отчуждения сегодня

Die Sperrzone von Tschernobyl gilt in der Öffentlichkeit als eine Todeszone, in der lebensfeindliche Bedingungen herrschen und in der sich deswegen niemand befinden darf. In Wirklichkeit arbeiten dort täglich Tausende Personen und weitere Abertausende reisen dorthin als Touristen. Der Touristenfluss zum explodierten Block des AKWs war im letzten Jahr so groß, dass ein hoher Eintrittspreis eingeführt werden musste, um die Arbeitsfähigkeit des Personals zu sichern. Darüber, wie die "Todeszone" heute lebt geht es in unserer Sendung.

Чернобыльская Зона Отчуждения известна широкой общественности как зона опасных для жизни условий, в которой поэтому никому нельзя находиться. На самом же деле в Зоне работают постоянно около 10 000 человек и ещё тысячи посещают Зону в качестве туристов. Поток туристов к взорвавшемуся энергоблоку так увеличился за последние годы, что руководство АЭС было вынуждено ввести высокую цену за посещение территории станции. Как живёт Чернобыльская "зона смерти" сегодня, вы узнаете из нашей передачи.