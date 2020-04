Radio Ech (russisch) - Interview mit Denis Vishnevskiy / Интервью с Денисом Вишневским

В канун годовщины аварии на Чернобыльской АЭС Зона отчуждения снова попала в центр общественного внимания из-за бушующих там лесных пожаров. Радио Эх поговорило с Денисом Вишневским, директором отдела экологии флоры и фауны Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, а также автора книги "Чернобыль. Реальный мир". Он рассказал нам о причинах и размахе столь нетипично ранних пожаров как в самой Зоне, так и на Полесье в целом; полевой буре, накрывшей Киев, радиоционной обстановке и последствиях для флоры, фауны и туризма.

Мы благодарим Дениса за очень интересное и информативное интервью.

В передаче использовались фрагменты из композиций группы King Crimson.

------------------------------------------

Kurz vor dem Jahrestag der Katastrophe von Tschernobyl ist die dortige Sperrzone wieder in die Schlagzeilen geraten, diesmal wegen der dort wütenden Waldbrände. Radio Ech sprach mit Denis Vishnevskij, Leiter der Abteilung für Flora- und Fauna-Ökologie des Tschernobyler Radioaktivitätsökologischen Biosphäre-Naturschutzgebiets. Er erzählte uns über die Ursachen und Umfang der untypisch frühen Waldbrände sowohl in der Sperrzone selbst als auch in der Region Polesien im Allgemeinen, über den Sandsturm, der Kiew bedeckt hat, über die aktuellen Strahlungswerte und die Folgen für die Tier- und Pflanzenwelt und nicht zuletzt für den Tourismus.

Wir bedanken uns herzlich bei Denis Vishnevskiy für das spannende und informative Interview.

In der Sendung wurden Fragmente der Lieder der Band King Crimson verwendet.