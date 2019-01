Am 18.1. besuchten uns Nelson und Bernado im Studio. Kurz vor ihrem Auftritt im White Rabbit.

Am 14. September 2018 erschien ‘We Bless This Mess’ neues Album “Awareness Songs And Side Stories“. Das Album entstand komplett in Eigenregie: Der größte Teil wurde in einem WG-Zimmer im Zentrum Londons aufgenommen und produziert, das Schlagzeug wurde inmitten der wunderschönen Landschaften Portugals eingespielt.

“Es liegt uns am Herzen alles selbst zu machen. Das Album klingt

vielleicht nicht so ausproduziert wie der Hörer es gewohnt ist, aber es war uns wichtig den DIY-Spirit beizubehalten!“ erklärt Nelson, der

Begründer und Lead Sänger der Band.

We Bless This Mess’ Botschaft ist simpel aber bedeutsam: Fokussiere dich auf den Moment, gib auf dich Acht, verschwende deine Zeit nicht und sei wahrhaft glücklich! Musikalisch präsentieren die drei eine Mischung aus Punk-Rock und Folk/Americana. In ihrer Musik vereinen sie energiegeladene Gitarrenriffs, dynamische Drums und von Herzen kommende Refrains zum Mitsingen.